Raiffeisen Bank планує позбутися свого підрозділу в РФ

Австрійський банк Raiffeisen Bank International (RBI) прагне продажу чи виділення свого російського підрозділу Райффайзенбанку, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила пресслужба банку у четвер, 30 березня.

"Щоб зберегти ліцензію, ми продовжимо деяку банківську діяльність у РФ. Ми просто не можемо негайно згорнути всі операції. Прагнемо до можливого продажу або виділення російського бізнесу" , — розповів генеральний директор RBI Йоханн Штробль.

За його словами, RBI отримав пропозицію щодо можливого обміну активами від Sberbank Europe. Однак у Ценробанку РФ заявили, що не отримували звернень із цього питання.