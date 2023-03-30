"Укренерго" зняло обмеження подачі електроенергії Києву й області

"Укренерго" заявило про зняття обмежень у магістральних мережах для Києва та Київської області завдяки завершенню аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергооб'єктів у центральному регіоні України, повідомляє Економічна правда.

Про це заявили у пресслужбі "Укренерго" станом на 14:00.

"У центральному регіоні завершились аварійно-відновлювані роботи на одному з енергооб’єктів, що дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області.

Обмеження споживання все ще застосовуються на Житомирщині. Завдяки сонячній погоді та роботі відновлювальних джерел енергії обмеження споживання у регіоні менші ніж зазвичай", - йдеться у повідомленні.

При цьому, зауважили у держкомпанії, через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлені. Ремонтні роботи в регіоні тривають, а також продовжуються на всіх інших енергооб’єктах, що були пошкоджені російськими масованими обстрілами.

"Також наразі через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів" , - додали в "Укренерго".

Там нагадали, що енергосистема все ще відновлюється від завданих росіянами ракетних та дронових атак.

Тому у компанії закликають споживати електроенергію розумно: не включайте одночасно багато потужних приладів, розподіляйте, за можливості, їх використання впродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо:

Енергосистема України працює із запасом потужності, аби забезпечити всі потреби споживачів в України.

Водночас у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення, заявили в Міненерго.