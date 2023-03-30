Мінохорони: З квітня всі рецептурні ліки продаватимуть за електронним рецептом

З квітня в Україні рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта" , - ідеться в дописі.

Як зазначають, всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом.

До переліку рецептурних ліків входять:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Про те, чи потребує конуретний лікарський засіб рецепту для його купівлі, можна з його інструкції. Знайти інструкцію потрібного препарату ви можете, скориставшись сервісами онлайн-аптек, або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України

У відомстві зауважили, що перевагою е-рецепта є те, що на відміну від паперового рецепта, вам не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити дистанційно.

Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо ваше лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування.