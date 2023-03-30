Офіс генпрокурора відреагував на відмову французького суду видати Україні Жеваго
Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду щодо відмови видати Україні бізнесмена Костянтина Жеваго і консультуватиметься щодо подальших дій із французькими колегами, повідомляє Українська правда.
Про це говорить коментар ОГП, наданий пресслужбою відомства.
ОГП запевняють, що надали всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного. Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну.
Втім, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена.
"Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду. Після цього будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій".
Що передувало: 30 березня суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.
За словами джерела УП в правоохоронних органах, суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того, що "Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи".
Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.
- В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
- Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.