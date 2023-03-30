Офіс генпрокурора відреагував на відмову французького суду видати Україні Жеваго

Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду щодо відмови видати Україні бізнесмена Костянтина Жеваго і консультуватиметься щодо подальших дій із французькими колегами, повідомляє Українська правда.

Про це говорить коментар ОГП, наданий пресслужбою відомства.

ОГП запевняють, що надали всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного. Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну.

Втім, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена.

"Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду. Після цього будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій".

Що передувало: 30 березня суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

За словами джерела УП в правоохоронних органах, суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того, що "Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи".

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