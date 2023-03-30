Німеччина відзвітувала про чергову передану Україні військову допомогу

В уряді Німеччини повідомили про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Leopard 2 і БМП Marder, повідомляє Європейська правда.

По це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду.

Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.

Окрім того, у списку:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);

два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);

ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);

ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);

103 тисячі турнікетів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков показав німецькі БМП Marder, які вже прибули в Україну, та проїхав на одному з них.

29 березня бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит федеральних міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення ще 12 мільярдів євро на військову підтримку для України.