Свириденко: У 2023 році економіка України збільшиться на 1%

Всі прогнози, навіть найбільш песимістичні, говорять про те, що у 2023 році українська економіка повернеться до тренду на зростання, повідомляє Новое время.

Про це під час заходу NV Діалоги про бізнес. Війна та майбутнє заявила Юлія Свириденко, перша віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України.

"Головний непередбачуваний чинник — це війна, проте всі наші прогнози — і Мінекономіки, і Нацбанку, і навіть дуже скептичний МВФ говорять про те що в 2023 році ми маємо повернутись до тренду до зростання" , — сказала вона.

Свириденко визнала, що зростання буде незначним — на рівні 1% ВВП.

Вона також побіжно торкнулася втрат, яких зазнала українська економіка за рік війни.

Зокрема, за даними Свириденко, виплавка сталі за рік знизилася на 70%, а 2,6 млн га сільгоспугідь заміновані.

Незважаючи на це, зазначила віце-прем'єр, Україна у 2023 році розраховує отримати врожай зернових на рівні 65 млн тон, що ненабагато менше, ніж у 2022 році (70 млн тон).

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