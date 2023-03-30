Суд відхилив позов УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра"

Суд відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви московського патріархату до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ МП просила не допустити її виселення з території Лаври, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та ухвалу Господарського суду міста Києва.

"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю" , - йдеться в повідомленні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України.

Нагадаємо, національний заповідник "Києво-Печерська лавра" не планує продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Ченцям монастиря радять залишити монастир до 29 березня.

Проте представники УПЦ МП досі знаходяться на території Києво-Печерської Лаври, хоча мали звільнити її з 29 березня. Там зібралися й віряни, які блокують входи до заповідників, аби завадити роботі комісії.

Міністерство культури та інформаційної політики подало заяву до поліції через блокування роботи комісії.