Уряд провів кадрові ротації в МОН, МОЗ і Фонді держмайна

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень під час засідання 30 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Зокрема, Кабмін звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки України, а відтак призначив його заступником міністра освіти і науки України.

Окрім того, Дениса Шугалія звільнили з посади заступника голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та призначили його першим заступником голови ФДМУ.

Також Кабмін звільнив: