Кулеба: 45 країн ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення РФ українських дітей
Сорок п’ять держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми насильницького переміщення українських дітей Росією", – написав міністр у Twitter.
"Ми потребуємо рішучих спільних дій, щоб зупинити цю геноцидну практику, повернути дітей назад в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності", – додав він.
Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.
Щодо Росії востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року.
Попередній звіт у межах цього механізму виявив значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України.
Як відомо, в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним саме в незаконній депортації тисяч дітей з України.