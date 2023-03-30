Кабмін спростив процедуру ввезення систем зв’язку, телеметрії та інших товарів для фронту

Кабінет Міністрів спростив процедуру низки товарів подвійного призначення, необхідних для фронту для відсічі Росії чи в якості комплектуючих для виробників української зброї, зокрема, системи зв’язку та захисту інформації, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в четвер.

"Сьогоднішнім рішенням ми суттєво збільшуємо можливості для імпорту та розширюємо коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності нашої держави, зокрема суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю" , - прокоментувалва перший віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

До таких товарів додали:

системи зв’язку;

телеметричне обладнання;

системи захисту інформації;

відповідне програмне забезпечення і технології.

Нагадуємо:

Кабмін розширив перелік компаній ОПК, які мають право імпорту товарів військового призначення для потреб власного виробництва та експорту товарів військового призначення власного виробництва.