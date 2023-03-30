Євросоюз засудив затримання американського журналіста в Росії

Сьогодні, 30 березня, Європейський союз засудив затримання американського журналіста і громадянина США Евана Гершковича в Російській Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Єврокомісії.

"Журналістам має бути дозволено вільно займатися своєю професією, і вони заслуговують на захист" , - йдеться в заяві.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що російська влада знову демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.