Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пройшла довгий шлях і наразі готує активні кроки для наближення перемоги, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги...
На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації".
У чотирьохсотий день повномасштабного вторгнення Росії Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну та українським захисникам.