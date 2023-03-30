Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пройшла довгий шлях і наразі готує активні кроки для наближення перемоги, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги...

На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації".

У чотирьохсотий день повномасштабного вторгнення Росії Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну та українським захисникам.