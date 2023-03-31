Вперше в історії. Суд вирішив пред'явити Трампу обвинувачення, - CNN

Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка винесло обвинувальний висновок у справі про причетність колишнього президента США Дональда Трампа до виплати 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.﻿ Про це, з посиланням на CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни буде пред'явлено кримінальні звинувачення.

Повідомляється, що найближчими днями має бути офіційно оприлюднено обвинувальний висновок. Передбачається, що на той час прокурори попросять Трампа постати перед судом. Сам Дональд Трамп поки що ніяк не коментував ситуацію.

Обвинувальний акт проти Дональда Трампа, винесений великим журі Нью-Йорка, було запечатано і оголошено найближчими днями.

За версією слідства, Стормі Деніелс заплатили, щоб "купити мовчання" щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати було зроблено із коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Нещодавно експрезидент США Дональд Трамп заявив, що його заарештують 21 березня і закликав до протестів у разі цього. До того ж, Трамп на своєму першому передвиборчому мітингу в Уейко, штат Техас, порівняв розпочаті проти нього розслідування з "жахами сталінської Росії".