Орбан: Лідери ЄС готові обговорювати миротворців для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лідери країн Євросоюзу близькі до обговорення питання про відправлення миротворчих сил до України, повідомляє Європейська правда.

Орбан зазначив, що західні лідери все частіше говорять про можливість направлення миротворців. Хто саме і на якому рівні веде ці переговори, угорський прем'єр не уточнив.

"Ми зараз близькі до того, що для європейських лідерів стане легітимним відправляти якісь миротворчі сили на фронт. Якщо так буде продовжуватися, ми можемо дійти до Третьої світової війни" , - сказав Орбан.

Він також заявив, що ще рік тому лідери ЄС сперечалися, чи припустимо в принципі надсилати зброю, а тепер надсилають в Україну все більше і більше важкої зброї.

"На Заході стверджують, що війну і Україну треба підтримувати, тому що це правильно. Але це не так. На кону стоїть питання світової війни і миру в усьому світі" , - сказав Орбан.

Він також повідомив, що у п'ятницю, 31 березня, парламент Угорщини ухвалить постанову з вимогою припинення вогню.