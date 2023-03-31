Лукашенко запропонував перемир'я та пригрозив ядерною зброєю

Білоруський президент Олександр Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "обом сторонам" конфлікту. Нібито має бути оголошено перемир'я без права переміщення техніки та перекидання зброї. Про це диктатор заявив у ході послання білоруському народу та парламенту, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Багато хто зараз, особливо в Росії може сказати, ми вже припиняли тоді на Донбасі, тоді була інша ситуація. Але з урахуванням цих умов припинити бойові дії, перемир'я оголосити без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, живої сили та техніки. Усі завмерли" , - запропонував Лукашенко.

На його думку, потім мають бути розпочаті переговори, але якщо нібито "Захід вкотре спробує використати паузу в бойових діях", Росія нібито має право використати всі види зброї.

"Тоді Росія зобов'язана залучити всю міць ВПК та армії для запобігання ескалації конфлікту. І фосфорні боєприпаси, і об'єднаний уран, і збагачений уран, все має залучити. Якщо в черговий раз буде обман і буде помічено хоч найменший рух через кордон України чи з іншого боку Росії пересування військ та підготовка до атаки. Військові мене зрозуміють" , - сказав Лукашенко.

Він додав, що всі питання "територіальні, відновлювальні" та інше потрібно та нібито можливо "вирішити за столом переговорів без попередніх умов".

Також Лукашенко фактично повторив погрози російського президента Володимира Путіна у бік України.

"Сьогодні обидві сторони розуміють, що здобувати перемогу не можна. Тим більше, як українці вважають, що вони переможуть - це дурість, неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії - буде застосована найстрашніша зброя. Цього не можна допустити " , - заявив білоруський диктатор.

Він стверджує, що нібито на фронті "є домовленості", а війна, що триває, - це виключно політичний конфлікт.

"Але небезпечно третє, люди, які не розуміють за воюючі, на лінії зіткнення домовляться, здаю вам інсайдерську інформацію, це вже почалося. Командири рот, взводів, комбати починають домовлятися. Доходить до того, що вони повідомляють росіян, що ось у цьому квадраті завтра буде завдано удару - росіяни йдуть. І навпаки, росіяни повідомляють українцям, що буде завдано удару - вони йдуть" , - підкреслив Лукашенко.

При цьому диктатор традиційно згадав про "націоналістів та фашистів". Але вважає, що на фронті "їх уже нема, а воюють мобілізовані".