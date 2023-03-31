НАТО: Фінляндія стане членом Альянсу найближчими днями

Найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО після того, як Туреччина напередодні останньою з держав Альянсу схвалила заявку північноєвропейської країни на вступ, повідомляє Українська правда.

Столтенберг зазначив, що всі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Він повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Ніїністе, в якому привітав його з цією історичною подією.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Її членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим" , - сказав Столтенберг.

#Finland ???????? буде formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to також welcoming #Sweden ???????? as full member of the NATO family as soon as possible.



- @Jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX - Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023

Столтенберг зазначив, що Фінляндія має дуже боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тому її членство принесе багато для НАТО.

Він додав, що з нетерпінням чекає на можливість якнайшвидше вітати Швецію як повноправного члена сім'ї НАТО.

"Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде на користь усім" , - сказав Столтенберг.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Парламент Туреччини в ніч проти п'ятниці ратифікував протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Це сталося після місяців опору та блокування фінської заявки на вступ до НАТО.