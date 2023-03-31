Постпреди всіх країн-членів ЄС відвідали Київ зі спільним візитом

Постійні представники всіх країн-членів при Євросоюзі 30 березня відвідали Україну зі спільним візитом.﻿ Про це, з посиланням на джерело у структурах ЄС, повідомляє Європейська правда.

Посли, які є членами Комітету з питань політики та безпеки (PSС), приїжджали в четвер до України, щоб продемонструвати солідарність ЄС та подальшу непохитну підтримку.

Комітет відповідає за Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС та Спільну політику безпеки та оборони.

Візит символічно організували на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення.

Перед приїздом до України вони провели два дні з Місією ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), і вони зустрілися з українськими солдатами після військових навчань ЄС у Німеччині та Польщі.

У четвер, за даними з різних джерел ЄвроПравди, відбулися зустрічі з народними депутатами, міністром оборони Олексієм Резніковим, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийносом, заступником глави Офісу президента Романом Машовцем, а також відвідання Бородянки.

Це перший візит усіх 27 послів країн-членів ЄС до України з моменту повномасштабного вторгнення Росії. До 24 лютого 2022 року також ніколи не відбувалося подібних візитів до України у повному складі, такі виїзні зустрічі комітету є непересічними подіями.

"ЄС залишається відданим підтримці України, щоб дати можливість країні та її народу захистити себе від невиправданої агресивної війни Росії" , - підкреслив співрозмовник ЄвроПравди.

Стефанішина у п'ятницю опублікувала фото за підсумками зустрічі і зазначила, що обговорювалась важливість своєчасної військової допомоги Україні та стратегічної співпраці для розбудови європейської оборони.

The visit of ????????Political & Security Committee delegation to Kyiv is another strong signal of solidarity with ????????. Discussed with the Ambassadors of all ????????member states the importance of timely military aid to #Ukraine & our strategic cooperation to build European defense 1/2 pic.twitter.com/9eKfDzeAgV — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) March 31, 2023