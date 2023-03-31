У Росії знизилася підтримка війни проти України – опитування

У березні серед росіян знизилася підтримка дій армії Росії в Україні, найбільше "за" – люди похилого віку, які дізнаються новини з телебачення. Про це свідчать результати опитування російського Левада-центру.

Згідно з результатами опитування, 41% безперечно підтримують дії армії РФ в Україні (у лютому – 48%), 31% скоріше підтримують (у лютому – 31%). Не підтримують – 20% (у лютому – 17%).

Найбільше війну проти України підтримують ті, хто довіряє ТБ як основному джерелу новин (79%), схвалює діяльність президента (81%), а також опитані віком від 55 років (79%) та чоловіки (77%).

Рідше демонструє підтримку молодь (58% серед респондентів 18–24 років) та жінки (68%), а також ті, хто не довіряє жодним джерелам новин (62%)

Найменший рівень підтримки спостерігається серед тих, хто не схвалює роботу президента РФ (26%).

Водночас Левада-центр фіксує зниження інтересу росіян до війни проти України з грудня минулого року: 21% стежать за війною "дуже уважно" (у січні – 22%) та ще 32% стежать "досить уважно" (35% – у січні). 47% опитаних стежать неуважно чи взагалі не стежать.

Опитування проведено 23-29 березня 2023 року за репрезентативною вибіркою міського та сільського населення обсягом 1633 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90% та 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.