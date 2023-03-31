У Повітряних силах підтвердили використання Україною авіабомб JDAM

Українська бойова авіація вже використовує бомби JDAM проти російських окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні" , - розповів Ігнат.

Він також вважає, що Україні необхідна більша кількість таких бомб для того, щоб мати ще більший успіх на фронті.

JDAM - це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому вільнопадні авіабомби можна переробити на всепогодні кориговані боєприпаси. Даний комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач, що дозволяє підвищити точності, а також невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостовий блок, який має кероване оперення, воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі.

Раніше повідомлялось, що США постачають Україні бомбу далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані понад 70 км.