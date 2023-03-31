У Зеленського відреагували на миротворчі ініціативи від Лукашенка

Будь-яке негайне припинення вогню між Москвою та Києвом означатиме право російських військ залишатися на окупованих територіях України, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Twitter повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Так, Подоляк прокоментував "мирні ініціативи" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У своєму зверненні до білоруського народу та Національних зборів країни той запропонував "припинити бойові дії" та "перемир'я без права переміщення підрозділів та вогню".

"Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право Рф залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні "миротворці" виглядають комічно" , — пише Подоляк.

29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готується до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня, проте терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.