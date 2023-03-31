Байден відповів, чи висилатимуть США росіян через затримання журналіста в РФ

Сьогодні, 31 березня, американський президент Джо Байден повідомив, що США не будуть висилати російських дипломатів через затримання журналіста в Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

На запитання журналіста, чи висилатимуть США російських дипломатів та журналістів через затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, Байден сказав, що наразі цим займатись ніхто не збирається.

"Зараз це не в планах" , - наголосив президент.

Нагадаємо, вчора журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.