ОК "Північ": Російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області

У п'ятницю, 31 березня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інформація оперативного командування "Північ" у Facebook.

Так, у період з 12:25 до 12:32 окупанти обстріляли район населеного пункту Соснівка з міномета. Зафіксовано три "прильоти".

Крім того, з 12:32 до 13:20 росіяни завдали мінометного удару за 1000 метрів на південний схід від населеного пункту Старикове. Загалом зафіксовано 17 "прильотів".

Крім цього, з 13:05 до 13:35 зі ствольної артилерії ворог обстріляв район населеного пункту Катеринівка.

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила. Однак унаслідок обстрілу зафіксовано влучання в приватний будинок, що призвело до його загоряння.

Нагадаємо, вчора росіяни за годину 35 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області. До того ж окупанти атакували три громади на Сумщині та поранили місцевого.