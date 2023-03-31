Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами його країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на Радi безпеки ООН.

"Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні-країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни" , - заявив він.

Шуан підкреслив, що минулого року п'ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.

"Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає усі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами" , - додав він.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю у Білорусі. Але йшлося про тактичну і нібито про це він просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

Додамо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. У ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.