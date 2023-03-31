Мінкульт подав до суду на УПЦ МП, які не пускають комісію в Лавру

Мінкульт у п’ятницю знову не зміг потрапити до Києво-Печерської лаври та подав позов до суду через перешкоджання з боку УПЦ МП, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знов не змогла розпочати свою роботу через супротив УПЦ МП.

Через це Заповідник звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику – державі.

Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб".

У Мінкульті повідомили, що у п’ятницю комісія з приймання-передачі майна знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання УПЦ МП

При повторній спробі оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення.

Ткаченко додав, що відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні права користування своїм майном.