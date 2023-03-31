Генштаб: на окупованій Луганщині дезертирували 50 російських військових

На окупованій території Луганської області дезертирували 50 російських військових. Тепер їх розшукують, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу від 31 березня.

"Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин.

Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували".

Також Генштаб повідомив, що Збройні сили України протягом доби відбили понад 30 атак ворога, а також уразили два ЗРК та радіолокаційну станцію; для ударів по населених пунктах України окупанти застосувати балістичні ракети.