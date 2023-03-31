ЗМІ: Співробітникам НАТО офіційно заборонили користуватися TikTok

Співробітникам Північноатлантичного Альянсу офіційно заборони завантажувати соціальну мережу TikTok на робочі пристрої, посилаючись на міркування безпеки, повідомляє Європейська правда.

Про це телеканалу CNN розповіли два поінформовані посадовці НАТО.

За словами співрозмовників CNN, у п'ятницю вранці представники НАТО надіслали співробітникам повідомлення, в якій оголосили про цю заборону TikTok. Хоча йдеться про офіційну заборону китайського додатку, його і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО, через внутрішні технічні обмеження.

"Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. НАТО має суворі вимоги до визначення додатків для офіційного використання в роботі. TikTok не доступний на пристроях НАТО" , – наголосив співрозмовник CNN.

НАТО став останньою структурою, яка заборонила китайський додаток через побоювання, що через нього доступ до даних користувачів може отримати влада КНР. До такого кроку вдались уряди США, Британії, Норвегії та інших країн. Також на робочих пристроях не можна використовувати TikTok і в інституціях Європейського Союзу.

TikTok перебуває під посиленою увагою через питання безпеки й конфіденційності даних, оскільки є побоювання, що він може бути використаний для просування китайської пропаганди або збору даних про користувачів, що сама компанія категорично заперечує.