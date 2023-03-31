МВФ схвалив програму підтримки України на 15,6 млрд доларів

У п'ятницю, 31 березня, виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на 15,6 мільярда доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та сайт МВФ.

Як повідомив Шмигаль, програма МВФ в розмірі 15,6 млрд доларів розрахована на чотири роки. Виділені кошти буде спрямовано на фінансування критичних видатків та збереження макрофінансової стабільності.

"Програма буде складатися з двох частин. Перша - це термінове фінансування до нашої перемоги у війні. Друга частина - це післявоєнна відбудова та трансформація України" , - написав прем'єр.

Він розповів, що перший транш у розмірі понад 2,7 млрд доларів Україна очікує вже найближчим часом.

"Програма МВФ стане частиною загального пакета фінансової підтримки для України від наших міжнародних партнерів у розмірі 115 млрд доларів" , - зауважив Шмигаль.

Зеленський своєю чергою подякував МВФ за надану допомогу. Він нагадав, що це важливий крок до перемоги України над російською агресією.

"Це важлива допомога в нашій боротьбі з російською агресією. Разом підтримуємо економіку. І ми йдемо вперед до перемоги" , - написав президент.

Нагадаємо, 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакету фінансування.

Після цього Литва приєдналася до такої програми МВФ для України.