Син президента Уганди готовий захищати Путіна "від імперіалістів"

В Уганді мають намір послати російському диктатору Володимиру Путіну солдатів, якщо Москві "загрожуватимуть імперіалісти", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення сина президента Уганди, генерала Мухузі Кайнегурабу у Twitter.

"Назвіть мене путіністом, якщо хочете, але ми, Уганда, пошлемо солдатів на захист Москви, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти" , - написав Кайнегураба.

Зазначимо, що Уганда є одним із партнерів Росії. Зокрема президент країни Йовері Кагута Мусевені після початку повномасштабної війни в Україні заявляв, що його країна не може зайняти антиросійську позицію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з президентом Уганди наприкінці лютого.