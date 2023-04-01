У Білому домі закликали всіх американців залишити територію Росії

Громадянам Сполучених Штатів не варто перебувати на території Росії. Нині країна-терорист є ворожим середовищем для американців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, оприлюднену CNN.

"Якщо ви в Росії - будь то у справах, на відпочинку, будь-яка мета поїздки - вам потрібно виїхати зараз же. Росія - не найкраще місце для вас, навіть якщо ви працюючий журналіст, - зазначив посадовець.

Виступ Кірбі відбувся на тлі затримання американського журналіста Евана Гершковича, якого наразі утримують у російській в'язниці Лефортово в Москві.

За словами представника Білого дому, адміністрація президента США працює над забезпеченням зустрічі з кореспондентом The Wall Street Journal.

Нагадаємо, 30 березня журналіста WSJ Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулася до Росії з вимогою звільнити кореспондента, якого затримали співробітники ФСБ.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста.