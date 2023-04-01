Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити", повідомляє Українська правда.

Генерала Міллі цитує Defense One.

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року".

"Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України.

І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні.

Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання".

На запитання про надання Україні ракет великої дальності ATACMS Мілллі відповів, що США їх не постачатимуть. Але при цьому розглядають інші можливості допомоги ЗСУ.

"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", – сказав генерал.

Міллі додав, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

За його словами, "кілька інших речей", за допомогою яких США могли б надати українським захисникам "деяку перевагу".