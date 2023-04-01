У більшості областей України дощі: синоптики дали прогноз на 1 квітня

У суботу, 1 квітня, у більшості областей України прогнозують дощі. При цьому стовпчики термометра піднімуться до +14 градусів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.

У більшості регіонів очікується невеликий дощ, вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ. Тільки вдень на Лівобережжі без істотних опадів.

Температура вночі прогнозується на рівні 1-6° тепла, вдень 9-14°. У східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ, вночі місцями.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.