Генштаб: На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі

У Луганській області загарбники перевіряють місцевих жителів, а також виселяють їх із власних осель для поселення російських військових, повідомляє Українська правда.

Про це говорить ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

"Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим.

Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах – відключено мобільний зв'язок".

У штабі також відзначають, що й надалі фіксуються випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури і приватної власності у власних цілях.

Зокрема, повідомляє Генштаб, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.