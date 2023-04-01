The Sun: Президентці Єврокомісії запропонували очолити НАТО в жовтні

Низка країн-членів НАТО запропонували президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн очолити альянс у жовтні цього року, повідомляє Європейська правда.

Про це пише британський таблоїд The Sun з посиланням на дипломатичні джерела.

Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще минулого року і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.

Формальних виборів генсека не передбачено, оскільки 30 країн-членів західного альянсу обирають нового лідера консенсусом.

Американці зазвичай не висувають свого кандидата, оскільки американський генерал традиційно обіймає посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Але Білий дім має великий вплив на те, хто отримає цю посаду.

Британські джерела видання припускають, що Лондон, швидше за все, накладе вето на кандидатуру фон дер Ляєн, посилаючись на її поганий послужний список на чолі Міноборони Німеччини.

Міністр оборони Британії Бен Воллес також фігурує серед кандидатів і претендує на те, щоб стати першим за 20 років генсеком НАТО з Британії.

Раніше повідомлялося, що більшість союзників вважають за краще не змінювати очільника Альянсу і неофіційно нібито домовилися про продовження повноважень Столтенберга до квітня 2024 року. Втім, сам Єнс Столтенберг хотів би залишити посаду восени цього року.

Ймовірними кандидатами на наступного генерального секретаря НАТО також називають прем’єрок Литви та Естонії, міністрів оборони Нідерландів та Британії, експрем’єра Італії, президента Румунії, або, не виключено, представника Канади.