Що буде з економікою, цінами та зарплатами в Україні: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз економіки України на 2023-2027 роки. Згідно з оцінкою МВФ, попри війну, владі України вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки грамотній політиці та суттєвій зовнішній підтримці, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення МВФ про чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд. доларів.

За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%. У 2024 році зростання становитиме 3,2%, у 2025 році 6,5%, у 2026 році 5,0%, у 2027 році 4,0%.

Інфляція у 2023 році склала 26,6% (грудень до грудня). У 2023 році вона складе 20,0%, у 2024 році 12,5%, у 2025 році 8,0%, у 2026 році 6,0%, у 2027 році 5,0%.

За даними МВФ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у 2022 році впала на 21,1%. 2023 року вона скоротиться ще 2,0%. У 2024 році зростання становитиме 2,5%, у 2025 році 5,0%, у 2026 році 5,0%, у 2027 році 4,0%.

Як зазначається у повідомленні МВФ, вторгнення Росії в Україну продовжує мати руйнівні економічні та соціальні наслідки. Активні бойові дії зосереджені на сході та півдні України, а безперервні атаки на критично важливі енергетичні об'єкти взимку призвели до серйозних соціальних втрат. Число жертв серед цивільного населення продовжує зростати, і більше третини населення було переміщено. Війна вплинула на економіку: активність скоротилася приблизно на 30% у 2022 році, більша частина основного капіталу країни була знищена, а бідність зростає.

У МВФ додали, що ключовим пріоритетом є підтримка стійкої дезінфляції та стабільності обмінного курсу, у тому числі за рахунок підтримки адекватного рівня валютних резервів за розумного управління надлишком ліквідності воєнного часу.

"Щойно дозволять умови, офіційні органи повинні перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити надзвичайні валютні заходи та повернутися до системи таргетування інфляції" , - йдеться у повідомленні.

Політика має зберегти фінансову стабільність і підготуватися до повоєнного відновлення, включаючи планування на випадок непередбачених обставин, діагностику банків, а також вирішення проблемних банків та проблемних активів, наголошується в повідомленні МВФ.

"Поглиблення інтеграції з єдиним ринком ЄС та неухильне виконання вимог щодо вступу до ЄС матимуть вирішальне значення для здійснення довгоочікуваних інституційних та структурних реформ" , - заявили у фонді.

Нагадаємо, Національний банк у квітні може підвищити прогноз щодо зростання економіки України в 2023 році через відсутність дефіциту електроенергії.