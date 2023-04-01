У Берліні за рік було зареєстровано 3250 злочинів проти українців

У Берліні з 24 лютого 2022 року по березень 2023 були зареєстровані 3250 злочинів проти українців, повідомляє Європейська правда.

Відповідні цифри оприлюднив Альянс українських організацій.

На прохання Альянсу депутатка берлінського парламенту Катрін Вален від партії "Зелених" зробила запит щодо нападів на українців в Берліні, які були скоєні з 24 лютого в столиці Німеччини.

Поліцейська статистика свідчить, що нападів з тілесними ушкодженнями щодо українців в 2,5 рази більше, ніж проти інших груп.

Висока кількість злочинів особливо в районах Мітте (640) та Шарлоттенбург-Вільмерсдорф (484). В інших районах їх було значно менше.

Поліція не надала інформацію, чи є ці напади політично вмотивовані, хоча у неї може бути ця інформація.

Поліція встановила особу підозрюваного або ймовірного злочинця у близько 1200 з 3250 зареєстрованих злочинів. Найчастіше це були тілесні ушкодження (575), погрози (187) та образи (86). Лише 23 розслідування завершилися обвинуваченнями в суді.

"Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на ґрунті ненависті. Альянс Українських Організацій буде робити і надалі тиск на політичні установи в Берліні та Німеччині для забезпечення більшої безпеки щодо людей з України, розслідування цих випадків та їх попередження в майбутньому" , - зазначили в організації.

Нагадаємо, на початку березня у Польщі підпалили автомобілі швидкої допомоги, призначені для України.

А торік у Німеччині пожежника запідозрили у підпалі житла для біженців, в якому проживали українці у землі Мекленбург-Передня Померанія.