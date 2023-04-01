Росія протягом квітня головуватиме в Раді безпеки ООН

Росія протягом квітня 2023 року головуватиме у Раді безпеки ООН. За умовами ротації вона змінить Мозамбік, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення ООН у Twitter.

"Росія приймає на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні місяці" , - йдеться у повідомленні.

Раніше посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія не має бути постійним членом Ради безпеки ООН. За її словами, під час свого головування Москва може просувати дезінформацію проти України, США та інших країн.

Зазначимо, що Рада Безпеки ООН є міжнародним органом, відповідальним за підтримку миру. До нього можуть надходити скарги від країн, Рада голосує та приймає рішення з питань безпеки, яким зобов'язані слідувати інші члени ООН.

До складу Ради входять 10 ротованих і п'ять постійних членів, включаючи Росію, Великобританію, Францію, США та Китай, які мають право вето. Москва має очолити виконавчий орган із 1 квітня на місяць, замінивши Мозамбік.

Нагадаємо, Україна закликала процедурно загнати країну-агресора в кут і не дати можливості просувати неправдиві наративи про війну проти України.