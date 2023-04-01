ОВА: Росіяни за добу обстріляли вісім українських областей

Росіяни за добу обстріляли 8 областей України, серед вбитих цивільних – 5-місячний хлопчик, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення глав ОВА.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли, Новгород-Сіверський район, із артилерії. Зафіксовано 44 вибухи. Є пошкодження 3 приватних будинків. Без втрат.

Сумщина: сьогодні вночі зі ствольної артилерії — обстріл Середино-Будської територіальної громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської. Хотінська громада: росіяни били з артилерії з артилерії – 25 прильотів. Внаслідок одного із обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

Запорізька: ​​вчора вдень ворожа ракета влучила на територію одного з цвинтарів Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджень зазнали 55 навколишніх будинків приватного сектору. Легкі ушкодження отримали 2 людини. Вчора внаслідок авіаційного удару по м. Оріхів двома ракетами по території РЕМу, 2 цивільних працівники отримали поранення, один у важкому стані. Пошкоджена двоповерхова адміністративна будівля та допоміжні господарчі споруди, також частково зруйновані бокси з автомобільною технікою, знищена автомобільна техніка, яка зберігалася на відкритих майданчиках.Протягом минулої доби ворог здійснив 104

Обстріли 19 населених пунктів: Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Гуляйпільське, Залізничне, Новояковлівка, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Святопетрівка, Староукраїнка, Затишшя, Полтавка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 46 повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина: вчора за день ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району, вдарив з важкої артилерії та з БПЛА. Без жертв та постраждалих. У Марганці пошкоджені соціальна установа, авто та господарські споруди.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам’янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне. За минулу добу постраждалих внаслідок ворожих обстрілів не виявлено.

Луганщина: минулої доби противник спробував вести наступальні дії не тільки в Білогорівці, а й неподалік Макіївки, Кремінної, Червонопопівки, Діброви та в районі Серебрянського лісництва. Минулої доби обстрілів з боку противника зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Це, зокрема, Новоселівське, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка. У Старобільському районі окупанти розшукують 50 військовослужбовців рф, які дезертирували з підрозділів та військових частин.

Донеччина: за минулу добу — 2 загиблих, 3 поранених. Протягом доби ворог здійснив авіаудари (тип ракет не встановлено), ЗРК "С-300", авіаудар "НКРС", обстрілював населені пункти області з РСЗВ "Град", артилерії, танків. Обстріляні: Авдіївка, Дружківка, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Карлівка. Під час одного з обстрілів Авдіївки загинула 5-місячна дитина, хлопчик, та його бабуся; мама і тато поранені.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Три людини загинули, двоє дістали поранення.

У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей. Це електромонтери, що працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків віком 50 та 45 років загинули, а один – дістав важкі поранення. Медики борються за життя постраждалого. Під обстріл потрапили люди, котрі намагалися дістатися Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранені двоє людей. З деокупованої території області евакуйовано 91 особу.