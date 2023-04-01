Меморандум із МВФ: Україна реформує систему пенсійного та соціального забезпечення

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася реформувати систему пенсійного та соціального забезпечення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить Меморандум із МВФ.

"Ми зробимо суттєві зміни в системах пенсійного та соціального забезпечення після комплексних реформ у соціальній політиці" , - йдеться в документі.

Реформи включатимуть покращення адресності та перевірки потреби соціальної допомоги відповідно до концепції соціальної політики.

"У міру скорочення витрат на оборону ми будемо прагнути направити ресурси на витрати на відновлення та реконструкцію, а також мережу соціального захисту для задоволення повоєнних потреб суспільства та вразливі верстви населення" , - наголошується у Меморандумі.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Як повідомлялось, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) зобов'язалася узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.