Шойгу пообіцяв окупантам, що РФ нарощуватиме обсяги боєприпасів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів у штабі об'єднаного угруповання російських військ нараду і заявив, що країна-агресор вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів, але кількість забезпечення "вже зросла кратно", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "РИА Новости".

Шойгу зазначив, що "обсяги поставок найбільш затребуваних боєприпасів визначено, вживають необхідних заходів щодо їх нарощування".

При цьому "кількість продукції, що випускається для забезпечення військ, зросла кратно, йдеться як про звичайні, так і про високоточні типи засобів ураження".

За словами російського міністра оборони, це дасть змогу "виконувати поставлені Путіним завдання" на війні.