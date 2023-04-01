Зеленський ввів санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та понад 230 росіян

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази Зеленського.

Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян.

Також під санкціями опинилися 225 компаній з Росії.

Санкції діятимуть 10 років.

Що передувало: