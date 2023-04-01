Зеленський ввів санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та понад 230 росіян
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян, повідомляє Українська правда.
Про це говорять укази Зеленського.
Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян.
Також під санкціями опинилися 225 компаній з Росії.
Санкції діятимуть 10 років.
Що передувало:
- 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
- 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
- За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.