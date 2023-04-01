Зеленський ввів санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та понад 230 росіян

Зеленський ввів санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та понад 230 росіян
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази Зеленського.

Окрім Богуслаєва в переліку декілька українців та понад 230 росіян.

Також під санкціями опинилися 225 компаній з Росії.

Санкції діятимуть 10 років.

Що передувало:

  • 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

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