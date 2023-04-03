РосЗМІ: Підозрювану у вбивстві Татарського продовжують розшукувати
За даними видання "Фонтанка", мешканку Санкт-Петербурга, яку підозрюють у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін), продовжують розшукувати, російське видання спростовує інформацію про її затримання, повідомляє Українська правда.
За даними ЗМІ, російські силовики провели обшук у квартирі мешканки Петербурга, яку підозрюють у причетності до вбивства Татарського.
"У Пушкінському районі Петербурга закінчилися обшуки у квартирі, ймовірно, пов'язаній із дівчиною, яку підозрюють у причетності до вибуху на Університетській набережній", – пише видання.
Зазначається, що із квартири вивели жінку.
"Імовірно, мова може йти про матір петербурженки Дар'ї, яку наразі розшукують", – повідомило видання.
За даними джерел "Фонтанки", російські правоохоронці не застали у квартирі підозрювану.
"Силовики вивели з парадної матір дівчини. Її відвезли у відділення. Процесуальний статус жінки не зрозумілий", – уточнило видання у своєму Telegram-каналі.
Раніше російський "Інтерфакс" із посиланням на інформоване джерело повідомив, що силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.