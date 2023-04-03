Rheinmetall створив у Румунії хаб з ремонту військової техніки для України

Німецький виробник зброї Rheinmetall будує військовий центр технічного обслуговування і логістики в Румунії, повідомляє Європейська правда.

Центр обслуговування військової техніки в румунському місті Сату-Маре почне працювати цього місяця для обслуговування озброєнь, що були передані Україні для війни проти РФ.

"Сервісний центр має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, що використовуються в Україні, і забезпеченні доступності матеріально-технічної підтримки" , - сказав представник компанії.

Центр, розташований поблизу кордону з Україною, буде обслуговувати самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, бойові машини піхоти Marder, бронетранспортери Fuchs і військові вантажівки.

"Для нас в Rheinmetall є ключовим завданням надати силам НАТО і Україні найкращу можливу підтримку" , - заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер.

У червні 2022 року Rheinmetall заснував подібний центр в Литві для забезпечення підтримки техніки НАТО в країнах Балтії.