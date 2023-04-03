ISW: Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину

Російські посадовці і пропагандисти поспішили звинуватити Україну у вбивстві "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін), хоча до його ліквідації можуть бути причетні сили всередині РФ, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики наводять слова засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який заявив, що не став би звинувачувати "київський режим" у смерті Владлена Татарського та доньки Олександра Дугіна Дарини, яка внаслідок вибуху загинула у серпні під Москвою.

"Вбивство Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина і "Вагнера" , – йдеться у звіті ISW.

Експерти інституту вважають, що вбивство пропагандиста, "ймовірно, було попередженням Пригожину, який дедалі більше ставив під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента у ролі конкурента Путіну або його наступника".

В ISW також вважають, що російська влада, ймовірно, має намір використати вбивство Фоміна, щоб посилити самоцензуру серед представників російського громадянського суспільства, які ставлять під сумнів успіхи РФ на війні в Україні.

"Це вбивство поглиблює розкол у середовищі російських військових блогерів, що може зіграти на руку бажанню Кремля зміцнити контроль над інформаційним простором" , – припустили в інституті.

2 квітня у центрі Петербурга стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, загинув "воєнкор" Владлен Татарський, ще 30 осіб отримали поранення.