Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 175 тисяч солдатів РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби захисники України знищили 610 російських окупантів, 7 ББМ, 7 артилерійських систем та 13 безпілотників ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3619 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 6 993 (+7) од.,
- артилерійських систем – 2 694 (+7) од.,
- РСЗВ – 527 (+0) од.,
- засобів ППО – 280 (+1) од.,
- літаків – 306 (+0) од.,
- вертольотів – 291 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (+16) од.,
- спеціальної техніки – 298 (+2) од.
Дані уточнюються.