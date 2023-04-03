Україна отримала першу партію винищувачів МіГ-29 від Польщі

Перша партія винищувачів МіГ-29, які Польща обіцяла передати, вже в Україні﻿. Про це повідомив керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач, повідомляє Ділова столиця.

"За моєю інформацією, цей процес уже завершено, тобто передання цієї першої частини" , – додав він.

Водночас Пшидач не уточнив кількість літаків. Але президент Польщі Польщі Анджей Дуда 16 березня анонсував передання Україні чотирьох МіГ-29 найближчими днями.

За даними польських ЗМІ, на озброєнні армії Польщі є 28 таких винищувачів, проте навряд чи усі віддадуть Україні.

Загалом Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29. З них 13 винищувачів надасть саме Словаччина. 23 березня вона вже передала перші чотири літаки.