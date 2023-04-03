Федоров: Повістки не вручатимуть через месенджери

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повістки через месенджери українцям не роздаватимуть — це технічно неможливо﻿. Про це він сказав в інтерв'ю виданню LIGA, повідомляє Ділова столиця.

Зокрема, голова Мінцифри прокоментував слова нардепа Федора Веніславського про те, що в парламенті розглядають можливість розсилки повісток за допомогою Viber або Telegram.