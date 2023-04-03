Федоров: Повістки не вручатимуть через месенджери
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повістки через месенджери українцям не роздаватимуть — це технічно неможливо. Про це він сказав в інтерв'ю виданню LIGA, повідомляє Ділова столиця.
Зокрема, голова Мінцифри прокоментував слова нардепа Федора Веніславського про те, що в парламенті розглядають можливість розсилки повісток за допомогою Viber або Telegram.
"Я думаю, чи він некоректно висловився, чи просто це вирвано з контексту. Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, доки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо умовно зробити цього року", — наголосив Федоров.