В окупованому Мелітополі вибухнула машина, постраждав колаборант

Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль, за попередніми даними, постраждав колаборант Максим Зубарєв.

"У місті було чути звук вибуху. За попередніми даними, на вулиці Б. Хмельницького у Мелітополі стався вибух автомобіля. На місці працюють екстрені служби" , - повідомили в окупаційній адміністрації міста.

Пізніше окупанти повідомили, що під час вибуху автомобіля одна людина постраждала, йому надається медична допомога. Цю інформацію швидко поширили багато російських ЗМІ.

Пізніше про вибух повідомив і законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі знову зафіксовано несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б. Хмельницького. Відразу ж на місце виїхали швидкі. У якого зрадника цього разу коротке замикання в машині уточнюємо" , - повідомив Федоров.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв, який обіймав посаду так званого "глави адміністрації селища Якимівка".