РФ звинуватила у вбивстві Татарського спецслужби України та фонд Навального

Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби та прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального у вбивстві воєнкора Максима Фоміна, який називав себе Владленом Татарським.

НАК РФ заявив, що скоєний 2 квітня в Санкт-Петербурзі теракт щодо Владлена Татарського було сплановано українськими спецслужбами із залученням агентури з числа осіб, які співпрацюють із Фондом боротьби з корупцією Навального.

За твердженням НАК, Дар'я Трепова є активною прихильницею Фонду боротьби з корупцією.

Раніше повідомлялося, що Дар'ю Трепову, підозрювану у вбивстві росіянина Владлена Татарського, затримали на орендованій квартирі у Виборзькому районі Петербурга.

За даними РБК, слідство нібито припускає, що Трепова могла і не знати, що в статуетці, яку вона подарувала Татарському, знаходиться вибухова речовина.

Російські канали в Telegram цитують Трепову та публікують її фото після затримання. Трепова нібито заявила, що її "підставили та використали".

Слідчі встановлюють мотиви Дарії Трепової, заявили у Слідчому комітеті РФ.