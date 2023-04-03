ЗСУ: Росіяни далекі від захоплення Бахмута

Росіяни далекі від того, щоб захопити місто Бахмут на Донеччині, а навколо адмінбудівлі міськради точаться бої. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє Українська правда.

"Бахмут - український, і вони (росіяни- ред.) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити" , - заявив Череватий.

Раніше засновник ПВК "Вагнер" оприлюднив відео, на якому розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор у пам'ять про "воєначальника" Владлена Татарського. Пригожин вважає, що "юридично" місто захоплено окупантами.

Керівник ОП Андрій Єрмак також заявив, що оприлюднене Пригожиним відео, це фейк.

"Бахмут – це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема" , - підкреслив він.

"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Вони прикріпили його збоку невідомо до чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну і добре, нехай думають, що взяли" , - прокоментував відео Череватий.