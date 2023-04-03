Зеленський про контрнаступ: У росіян ще є час піти, інакше – знищимо

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до с. Ягідне Чернігівської області заявив, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені, тому якщо російські війська не підуть звідти, їх знищать, повідомляє Укрінформ.

"Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. Вони ще мають час піти звідти, інакше ми їх знищимо" , - заявив Зеленський.

Президент не розповів, коли саме ЗСУ будуть готові до контрнаступу, але запевнив, що військові готуються, щоб бути сильними в бою і деокупувати нашу землю.

Також повідомляється, що у річницю визволення села Ягідне Зеленський відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних мешканців у заручниках.

Разом із президентом школу відвідали віце-канцлер Німеччини Роберт Габек, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен та керівник ОП Андрій Єрмак.

Дивлячись на місце, де окупанти катували місцевих жителів, Зеленський сказав, що може побажати президентові Росії "провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету".